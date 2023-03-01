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Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmeler yapıyor. Birkaç futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ı takımda tutmak istiyor. Bu yönde girişimlerde bulunan Kanarya'da Altay krizi patlak verdi. Peki şimdi ne olacak? Görüşmeler ne durumda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:34
Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Transfer döneminin son günlerine girilirken bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da hızlandı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı oyuncularla yeni mukavele görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Enner Valencia ve Miha Zajc gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, milli kaleci Altay Bayındır'ın da sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe ile Altay arasında uzun zamandır sözleşme pazarlıkları yapılıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Akşam'ın haberine göre, son olarak deprem süreci ile birlikte ertelenen görüşmelerin çıkmaza girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Hem Fenerbahçe'nin hem de Altay Bayındır'ın tekliflerinde geri adım atmadıkları belirtildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Sözleşme görüşmelerindeki en büyük sorun, iki taraf arasındaki maddi beklentiler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'nin Altay'a 18 milyon TL maaş teklif ettiği, 24 yaşındaki kaleci ise tam 30 milyon TL istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

İki tarafın bu şartlarda anlaşması çok zor olduğu vurgulandı.

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