Fenerbahçe'de Altay Bayındır çıkmazı! Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
5 Mart'ta sona erecek 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi açıkladı.
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile güçlendirdi.
Transfer döneminin son günlerine girilirken bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da hızlandı.
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı oyuncularla yeni mukavele görüşmelerine başladı.
Enner Valencia ve Miha Zajc gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, milli kaleci Altay Bayındır'ın da sözleşmesini uzatmak istiyor.
Fenerbahçe ile Altay arasında uzun zamandır sözleşme pazarlıkları yapılıyor.
GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ
Akşam'ın haberine göre, son olarak deprem süreci ile birlikte ertelenen görüşmelerin çıkmaza girdiği iddia edildi.
Hem Fenerbahçe'nin hem de Altay Bayındır'ın tekliflerinde geri adım atmadıkları belirtildi.
Sözleşme görüşmelerindeki en büyük sorun, iki taraf arasındaki maddi beklentiler olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Altay'a 18 milyon TL maaş teklif ettiği, 24 yaşındaki kaleci ise tam 30 milyon TL istediği aktarıldı.
İki tarafın bu şartlarda anlaşması çok zor olduğu vurgulandı.
Fransız basınının Monaco'ya yazdığı Altay Bayındır'ın Avrupa'dan talipleri olduğu için istediği maaşta ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Altay, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilmişti.
24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.
Milli eldiven, kalesinde 35 gol gördü.
A Milli Takım formasıyla 5 maça çıkan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.