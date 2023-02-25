Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak

Fenerbahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor maçının seremonisine depremzede çocuklarla birlikte çıkılacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:13 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:29
Fenerbahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor maçının seromonisine depremzede çocuklarla birlikte çıkılacağını duyurdu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklarımızı bu akşam Arabam.com Konyaspor ile oynayacağımız maç önü seremonisinde ağırlayarak onlara Fenerbahçemizin çok kıymetli birer parçası olduklarını hissettireceğiz.

'Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen…' diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla el ele maç önü seremonisine çıktığı projemizde bu akşam çok anlamlı bir organizasyon gerçekleşecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremden sağ kurtulan depremzede çocuklarımız; Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında futbolcularımızla seremoniye çıkarak Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve futbolcularımızla buluşacak, stadımızı dolduran binlerce ve ekranları başında maçı takip edecek milyonlarca taraftarlarımızla bir araya gelecekler.

Aynı zamanda bu sezon hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştiren Fenerbahçemiz, bu maçımızda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde bölgeye yardıma giden Trabzon'un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'imizi de tablet ile seremoniye çıkaracak.

Çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz.

Yaralarımızı birlikte saracağız.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi için bomba transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla buluşuyor...
Mustafa Keser moral gecesinde dengesini kaybetti havuza düştü! Neye uğradığını şaşıran Mustafa Keser'in yardıma koşan ise...
F.Bahçe'den Liverpool'un yıldızına kanca!
Transfer kararını verdi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haftanın MVP'si Guduric!
F.Bahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Niğde hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem mi oldu? - Niğde'de deprem!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haftanın MVP'si Guduric! Haftanın MVP'si Guduric! 16:28
Transfer kararını verdi! G.Saray... Transfer kararını verdi! G.Saray... 16:17
F.Bahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak F.Bahçe seremoniye depremzede çocuklarla çıkacak 16:13
Kartal'dan Çalhanoğlu harekatı! Kartal'dan Çalhanoğlu harekatı! 16:03
Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... 15:05
Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? 14:33
Daha Eski
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! 14:19
G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! 14:05
Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! 13:59
Gomis'ten veda iddiasına yanıt! Gomis'ten veda iddiasına yanıt! 13:11
Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! 12:54
Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! 12:52