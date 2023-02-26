Sadece bedenimiz burada

Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçı öncesi konuştu. Mert, "Ülkemiz adına, bizler adına çok büyük bir felaketti. Yaralarını sarmak gerçekten imkansız. Ruhumuz orada, bedenimiz burada. Hala izleri bizimle. Unutmamalıyız. Çok üzgünüz. Onların acılarını asla hafifletemeyiz ama en azından yaşamlarını biraz daha rahatlatabiliriz" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Konyaspor maçı öncesi konuştu. Mert, "Ülkemiz adına, bizler adına çok büyük bir felaketti. Yaralarını sarmak gerçekten imkansız. Ruhumuz orada, bedenimiz burada. Hala izleri bizimle. Unutmamalıyız. Çok üzgünüz. Onların acılarını asla hafifletemeyiz ama en azından yaşamlarını biraz daha rahatlatabiliriz" dedi.