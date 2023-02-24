Jesus’a 1 maç men

Jorge Jesus'a hakem Ali Palabıyık'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası kesildi. Portekizli hoca, Konyaspor maçını tribünden izleyecek... Kaleci antrenörü Özden Öngün de aynı gerekçeyle 1 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.
JorgeJesus'a hakem Ali Palabıyık'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası kesildi. Portekizli hoca, Konyaspor maçını tribünden izleyecek... Kaleci antrenörü Özden Öngün de aynı gerekçeyle 1 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.