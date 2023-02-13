Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Fenerbahçe'de transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Görüşmelerini sürdüren Kanarya, daha önce teklif yaptığı ancak olumsuz yanıt aldığı Ernest Nuamah için karşı bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Sarı-lacivertli ekip genç oyuncuyu sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Kanarya, hücum hattına da takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Fenerbahçe, transfer döneminin 18 Şubat'a uzatılması sonrası çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Fenerbahçe, 8 milyon Euro'luk bonservis isteğiyle karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Kanarya'nın 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama inilmesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Bonservis bedelinin bu seviyelere inmesi halinde transferin bitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

HIZI JORGE JESUS'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

1.78 boyundaki oyuncunun sürati, topla birlikte hızlanması en önemli özelliklerinden...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Jorge Jesus oyuncuya onay verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Ayrıca Portekizli çalıştırıcı en kısa sürede transferin sonuçlanmasını arzuladığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Nuamah, sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Ernest Nuamah, bu sezon Nordsjaelland formasıyla ligde 16 maçta görev yaptı.

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