TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ernest Nuamah için karşı teklif! 8 milyon Euro istemişlerdi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli ekip genç oyuncuyu sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
Kanarya, hücum hattına da takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe, transfer döneminin 18 Şubat'a uzatılması sonrası çalışmalarını yeniden hızlandırdı.
Sabah'ın haberine göre Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un skorer bir kanat oyuncusu isteği üzerine Ernest Nuamah'ı gündemine aldı.
19 yaşındaki oyuncu FC Nordsjaelland takımında forma giyiyor.
Sarı-lacivertliler Ganalı sol açık için nabız yokladı.
Fenerbahçe, 8 milyon Euro'luk bonservis isteğiyle karşılaştı.
Kanarya'nın 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama inilmesini bekliyor.
Bonservis bedelinin bu seviyelere inmesi halinde transferin bitmesi bekleniyor.
HIZI JORGE JESUS'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.78 boyundaki oyuncunun sürati, topla birlikte hızlanması en önemli özelliklerinden...
Jorge Jesus oyuncuya onay verdi.
Ayrıca Portekizli çalıştırıcı en kısa sürede transferin sonuçlanmasını arzuladığı gelen haberler arasında.
Nuamah, sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Ernest Nuamah, bu sezon Nordsjaelland formasıyla ligde 16 maçta görev yaptı.
Genç oyuncu bu mücadelelerle 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Ernest Nuamah'ın bonservis değeri 1.5 milyon euro.