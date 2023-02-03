Fenerbahçe'den TFF görüşmesinden sonra flaş açıklamalar! "Ali Palabıyık bir daha maç..."

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın yönetimine büyük tepki gösteren Fenerbahçe yönetimi TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli yönetim görüşme sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"ALİ PALABIYIK BİZLER YÖNETİMDEYKEN BİZİM STADIMIZA BİR DAHA GİREMEZ"



Ali Koç, hakem Ali Palabıyık'ın bir daha maç alıp almayacağını bilemeyeceğini ifade ederek, "Ancak bildiğim bir şey var ki kariyeri boyunca en azından bizler yönetimdeyken bizim stadımıza bir daha giremez. Açık, net şekilde söyleyeyim. Kendisi sadece bizim maçımızda değil, şaibeli pek çok maçı var. Buraya has değil. Yeni MHK'nin ataması değildir bu. Eski MHK'nin atamasıdır. Eski MHK giderayak bombayı bırakmıştır. Nasıl, böyle bir adamı dünkü maça atamak. En genç hakemi baskı olacağı başka bir maça atamak. İnşallah yeni MHK elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümleri bulur. Dün gece, ofsaytımsı, penaltı pozisyonu olan maç da dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır. Fahiş hatalar, insanın olduğu her yerde hata olur ama akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar, ne hikmetse bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir" şeklinde konuştu.



"BU SEZON MÜMKÜNSE YABANCI VAR HAKEMLERİ GETİRİLMELİ"



VAR'da görevli Koray Gençerler hakkında da konuşan Ali Koç, "Nereden hatırlayacaksınız Koray Gençerler'i. İki sene önce sahamızda 8 maç yenilmemiştik, lider gidiyorduk. Pelkas'ın Konyaspor'a olağanüstü bir golü vardı. Hepimiz ağzımızı açıp o golü seyrettik. Sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi. Bu sezona gelelim. İlk yenildiğimiz maç, tesadüf yine Konyaspor. Valencia atılmıştı, hakemin sırtı dönüktü. Bize göre atılmasını gerektiren hiçbir pozisyon yoktu. Ama yine Koray Gençerler, hakemi ikaz ederek attırdı. Dün yine Koray Gençler... Daha fazlasını söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Acilen, tez zamanda Türk futboluna, en azından VAR seviyesinde bu sezon mümkünse yabancı VAR hakemleri getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonun da iyi niyetli, böyle bir çabası olduğunu biliyorum. Ama bence birazcık daha ısrar etmekte fayda var. Çünkü; Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa bizim neyimiz eksik. Biz de bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.



"KABUL ETSİN, ETMESİN KİMİN PUANLARI GİDİYOR"



Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi'nin Adana Demirspor maçındaki yaşanan hakem hatalarını kabul edip etmediğinin sorulması üzerine, "Kabul etsin, etmesin kimin puanları gidiyor. Kime avantaj sağlanıyor. Sivasspor maçından 3 puan, dün 2 puan, 5 puan. Nasıl olacak bu iş? Buradan çıkıp açıklama yapmak tarzımız değil" dedi.