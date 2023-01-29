Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde İstanbul'a geldi!

Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yeni transferine kavuştu. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir Parma'dan Jayden Oosterwolde ile ilgileniyordu. Hollandalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Parma'da senelik 200 bin euro kazanan genç oyuncu sarı-lacivertli ekipte ise yılda 800 bin euro kazanacak. Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu için İtalyan ekibine 7,5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

Jayden Oosterwolde 21 yaşında ve 1.89 boyunda. Sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile dikkatleri üzerine çekiyor.