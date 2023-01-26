Haberler Fenerbahçe Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Mor geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybetti. Yıldız futbolcuya takım arkadaşlarından jest geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:32
Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest

Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki genç futbolcusu Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest geldi. Oyuncunun arkadaşları, milli futbolcuya yeni bir yavru köpek hediye etti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev alan Emre Mor, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Genç kanadın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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