Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest

Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki genç futbolcusu Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest geldi. Oyuncunun arkadaşları, milli futbolcuya yeni bir yavru köpek hediye etti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev alan Emre Mor, 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Genç kanadın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.