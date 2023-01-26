Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:52
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik ekip ve oyuncular saha kenarındaki alanda kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Joshua King, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro günü tedavi programları ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde labrador cinsi köpeği ölen Emre Mor'a idman öncesinde aynı cins bir yavru köpek hediye edildi.

DİĞER
Justin Bieber'a 'Çingen' diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!
Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Bruma'nın yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz"
Attila Szalai’ye Liverpool kancası!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" Çarpıcı derbi itirafı! "Kıyaslanamaz" 12:18
Attila Szalai’ye Liverpool kancası! Attila Szalai’ye Liverpool kancası! 12:14
Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi Beşiktaş mı, G.Saray mı? Amir kararını verdi 11:52
ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? ASVEL - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 11:41
F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü! F.Bahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü! 11:40
Beşiktaş'tan yeni teklif! Bonservisi... Beşiktaş'tan yeni teklif! Bonservisi... 11:24
Daha Eski
Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest! Emre Mor'a takım arkadaşlarından jest! 11:22
Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü! Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü! 11:21
Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! Paris 2024 için Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık! 11:15
Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! Beşiktaş'a 19'luk genç yıldız! 11:13
Ballou Tabla Manisa FK'da! Ballou Tabla Manisa FK'da! 11:06
F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer! 10:58