Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik ekip ve oyuncular saha kenarındaki alanda kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Joshua King, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro günü tedavi programları ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde labrador cinsi köpeği ölen Emre Mor'a idman öncesinde aynı cins bir yavru köpek hediye edildi.