Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique ve Alioski'yi transfer etmişti.
Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique ve Alioski'yi transfer etmişti.
Sarı lacivertliler, Henrique'yi Jesus'un talebi doğrultusunda almıştı.
Henrique için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."
ALIOSKI DE BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ
Bununla beraber Fenerbahçe, Jesus'un eski öğrencisi Alioski'yi kiralamıştı.
Alioski için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor;
Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."
FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bununla beraber Fenerbahçe, her iki oyuncu ile de yollarını ayırmak istiyor.
Gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre yaşanan gelişmeler şu şekilde:
* Fenerbahçe, transferler yapmak istiyor ve bunlar yabancı olacak.
* Bu sebeple bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
* Bunlardan biri Gustavo Henrique.
* Brezilyalı futbolcu Jesus'un takımında olmayacak ancak Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.
* Alioski de Jesus'un kadrosunda yer almayacak.
* Makedon futbolcu, yıllık alacağı ücreti talep ediyor.