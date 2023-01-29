Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı laciverlilere dair flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Henrique ve Alioski hakkında, gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:32
Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique ve Alioski'yi transfer etmişti.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Sarı lacivertliler, Henrique'yi Jesus'un talebi doğrultusunda almıştı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Henrique için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

ALIOSKI DE BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ
Bununla beraber Fenerbahçe, Jesus'un eski öğrencisi Alioski'yi kiralamıştı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Alioski için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

"Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor;

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bununla beraber Fenerbahçe, her iki oyuncu ile de yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

Gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre yaşanan gelişmeler şu şekilde:

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

* Fenerbahçe, transferler yapmak istiyor ve bunlar yabancı olacak.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

* Bu sebeple bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

* Bunlardan biri Gustavo Henrique.

Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique ve Alioski şoku! Zorunlu satın alma...

* Brezilyalı futbolcu Jesus'un takımında olmayacak ancak Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.

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