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Hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Hazırlıklar tam gaz

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Antrenmanda Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı. F.Bahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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