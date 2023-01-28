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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Parma'nın genç yeteneği Jayden Oosterwolde için 7 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlamıştı. Kanarya son olarak bu transferi KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 00:13
Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Parma'nın genç yeteneği Jayden Oosterwolde için 7 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Son olarak sarı lacivertlilerden futbolcuyla ilgili KAP açıklaması geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Parma Calcio 1913 S.R.L. ile görüşmelere başlanmıştır. Oyuncu 29 Ocak 2023 Pazar günü sağlık kontrolü ve ileri görüşmeler için İstanbul'a gelecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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