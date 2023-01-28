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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Galatasaray ile zirve yarışında kalmaya devam etmek için mutlak kazanmak zorunda. Öte yandan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi 9 futbolcu kart sınırında bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 17:16
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü saat 19.00'da sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi ligde geride kalan 20 haftada 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

LİGDE 40. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

9 İSİM SARI KART SINIRINDA
Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

KADIKÖY KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart alarmı! 9 isim sınırda

DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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