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Arda’ya PSG kancası

Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olduğu Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki yükselen yıldızı Arda Güler, şimdi de PSG’nin transfer listesine girdi!

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Arda’ya PSG kancası

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, ocak ayında yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya'da takımda dahil edilecek oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, sezon 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti. Avrupa'nın dev takımları 17 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine almıştı. Arda'nın ismi Porto, Benfica ve Manchester United gibi takımlarla anılıyordu. Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, PSG Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Kadrosu yıldızlarla dolu dolan Fransız devinin, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabileceği belirtildi. Aynı zamanda PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un Arda için nabız yokladığı ifade edildi.

6 GOL VE 7 ASİST
Sadece sarı-lacivertli taraftarların değil, taraflı-tarafsız tüm sporseverlerin alkışladığı isimlerden biri olan Arda Güler, F.Bahçe formasıyla toplam 15'i bu sezon olmak üzere 31 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandıran, 7 de asist yapan 17 yaşındaki yıldız, toplamda 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.

BAŞKAN BIRAKMIYOR
Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Avrupa'nın bir çok kulübü resmi olarak devreye girmek için gün sayarken, sarılacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ise oyuncusunu bırakmak niyetinde değil. Başkan Koç'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak Arda'yı, bu rakamlara göndermeyi düşünmediği ifade edildi.

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