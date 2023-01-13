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TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Haji Wright'ın peşine düştü. Girişimlere başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Akdeniz ekibine yaptığı teklifler belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

İki kulüp bu doğrultuda transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 8 milyon Euro'dan aşağıya oyuncusunu bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Wright'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Yıldız golcü, bu sezon 18 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Wright bu maçlara 11 gole imza attı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Ayrıca 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Başarılı futbolcunun 3.4 milyon Euro piyasa var.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

1.93 boyundaki santrfor kariyerinde, Schalke, Sandhausen, VVV-Venlo, SönderjyskE ve NY Cosmos gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Bunun yanı sıra Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda 7 müsabakada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Wright bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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