TRANSFER HABERİ: Haji Wright kapışması! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.
İki kulüp bu doğrultuda transferde gaza bastı.
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.
İki dev çınar devre arası transfer döneminde kadrosunu kaliteli bir golcüyle takviye etmeyi planlıyor.
İki kulüp bu doğrultuda transferde gaza bastı.
Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına girdi.
İki kulüp de dün Antalyaspor ile Wright'ın transferi için görüşme gerçekleştirdi.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile görüşen Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi tekliflerini de sundu.
Galatasaray, 24 yaşındaki ABD'li golcü için Akdeniz ekibine Mathias Ross, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'i 6 aylığına kiralık olarak sundu.
Cimbom kiralık oyuncuların yanı sıra bir miktar da para teklifinde bulundu.
16 LİG MAÇINDA 10 GOLÜ VAR
Fenerbahçe ise takımdan ayrılması gündemde olan Serdar Dursun'un yanı sıra bir miktar para ile Antalyaspor'un yıldızını istedi.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise 8 milyon Euro'dan aşağıya oyuncusunu bırakmak istemiyor.
Wright'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Yıldız golcü, bu sezon 18 maçta forma giydi.
Wright bu maçlara 11 gole imza attı.
Ayrıca 1 asist yaptı.
Başarılı futbolcunun 3.4 milyon Euro piyasa var.
1.93 boyundaki santrfor kariyerinde, Schalke, Sandhausen, VVV-Venlo, SönderjyskE ve NY Cosmos gibi takımlarda da forma giymişti.
Bunun yanı sıra Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda 7 müsabakada görev aldı.
Wright bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Haji Wright, özellikle bu sezon attığı gollerle yıldızını parlattı.
ABD'linin Avrupa'dan da talipleri var.