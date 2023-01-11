Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı

Fenerbahçe ocak ayının ilk bombasını patlattı.
Fenerbahçe ocak ayının ilk bombasını patlattı.
Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile güçlendirdi.
Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydin ile anlaşma sağladı. İşte o açıklama;
"Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır."
ROTASYON 5'E ÇIKTI!
Kanarya'da Samet Akaydın transferi sonrasında stoper rotasyonu 5 kişiye çıktı.
Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un düzenli oynattığı isimler.
Luan Peres ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir yoktu.
Galatasaray derbisinde ilk defa kulübede oturdu.
Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte Jesus'un istediği gibi stoper sayısı 5'e ulaştı.
20 MAÇA UZAYACAK
Samet Akaydın, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kontrat detaylarına göre 28 yaşındaki futbolcu 2025-26 sezonunda çubuklu formayı 20 defa giyerse artı 1 yıllık opsiyon maddesi otomatik olarak geçerli hale dönüşecek.
Samet kariyerinin sonuna kadar sarı-lacivertli formayı üzerinde taşımak istiyor.
Süper Lig'de transfer dönemi 12 Ocak'ta açılıyor.
Fenerbahçe, Gaziantepspor ile 15 Ocak'ta karşılaşacak.
Samet Akaydın'ın bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda olması bekleniyor.
Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da "Haftaya bizimle olmayacak" diyerek Samet Akaydın'ın transferini resmen açıklayan ilk isim olmuştu.
MALİYETİ BELLİ OLDU!
Süper Lig'de savunma hattında yaşadığı problemlerle dikkat çeken Fenerbahçe bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmak için Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüp transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Samet Akaydin'in resmi olarak transfer sezonu 12 Ocak'ta başlayacak olmasına rağmen takıma katılması istendi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon TL yıllık maaş karşılığı anlaşmaya varıldı.
1.90'lık milli stoperin bugün Samandıra'da çalışmalara başlaması bekleniyor.