Haberler Fenerbahçe Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaşı

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe ilk bombasını patlattı. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın, sarı lacivertlilere imza attı. İşte tecrübeli stoper için ödenecek bonservis bedeli ve maaş...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:32
Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Fenerbahçe ocak ayının ilk bombasını patlattı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile güçlendirdi.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydin ile anlaşma sağladı. İşte o açıklama;

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

"Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır."

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

ROTASYON 5'E ÇIKTI!

Kanarya'da Samet Akaydın transferi sonrasında stoper rotasyonu 5 kişiye çıktı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un düzenli oynattığı isimler.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Luan Peres ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir yoktu.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Galatasaray derbisinde ilk defa kulübede oturdu.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte Jesus'un istediği gibi stoper sayısı 5'e ulaştı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

20 MAÇA UZAYACAK

Samet Akaydın, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Kontrat detaylarına göre 28 yaşındaki futbolcu 2025-26 sezonunda çubuklu formayı 20 defa giyerse artı 1 yıllık opsiyon maddesi otomatik olarak geçerli hale dönüşecek.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Samet kariyerinin sonuna kadar sarı-lacivertli formayı üzerinde taşımak istiyor.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Süper Lig'de transfer dönemi 12 Ocak'ta açılıyor.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Fenerbahçe, Gaziantepspor ile 15 Ocak'ta karşılaşacak.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Samet Akaydın'ın bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda olması bekleniyor.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella da "Haftaya bizimle olmayacak" diyerek Samet Akaydın'ın transferini resmen açıklayan ilk isim olmuştu.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Süper Lig'de savunma hattında yaşadığı problemlerle dikkat çeken Fenerbahçe bu sorunu bir an önce ortadan kaldırmak için Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağladı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Sarı-lacivertli kulüp transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Samet Akaydin'in resmi olarak transfer sezonu 12 Ocak'ta başlayacak olmasına rağmen takıma katılması istendi.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon TL yıllık maaş karşılığı anlaşmaya varıldı.

Samet Akaydın'ın maliyeti belli oldu! İşte bonservis ve maaş

1.90'lık milli stoperin bugün Samandıra'da çalışmalara başlaması bekleniyor.

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