FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Fenerbahçe elbette her zaman bu kadar kötü futbol oynamayacaktır ama bazı gerçekler galibiyetten de şampiyonluktan da değerlidir. O yüzden bizler sadece skora değil dekora da bakıyoruz. Maçları 11 kişi tamamlayamayan disiplinsiz takım gerçeğine mesela!