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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın sarı-lacivertli o isme sert eleştiriler yöneltti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 08:14 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 08:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

HAKKI YALÇIN - AKIL VE CESARET!

Pazar gecesi Fenerbahçe'nin teoriden pratiğe geçecek hali de yoktu, Galatasaray'a direnecek gücü de. Kendi stadında bir esaret fotoğrafı. Bütün sırları ifşa edilmiş takımda tüm futbolcular "istirahate buyurdular!"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Savunmada rakibi tahrik eden boşluklarla daha farklı bir yenilgi bile kaçınılmazdı da o farktan şans eseri kurtuldular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Bu yenilgiyi ambalajlayan adamın adı Jesus'tur. Maçtan sonra "bir maçı daha 11 kişi tamamlayamadık" diyerek üstü kapalı mazeret üreten adam!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Crespo'nun sahte faullerine sakız çiğneyen, İrfan Can Kahveci'nin attığı zalim tekmeye göz atmayan, takımı sahada ezilirken kılını kıpırdatmayan adam!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Fenerbahçe elbette her zaman bu kadar kötü futbol oynamayacaktır ama bazı gerçekler galibiyetten de şampiyonluktan da değerlidir. O yüzden bizler sadece skora değil dekora da bakıyoruz. Maçları 11 kişi tamamlayamayan disiplinsiz takım gerçeğine mesela!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Galatasaray, Saracoğlu'nda liderliğin yakasına sarı-kırmızı çiçek tutuşturdu. Sarı direncin rengiydi kırmızı inancın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Çağdaş futbol motifleri içeren görüntüler, geniş açılımlar, ruh sükuneti ve güvenli duruşun tüm halleri.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Oyunu genişletmek, dönen topları saldırı hamlesine dönüştürmek sadece Galatasaray'daydı. Kazanmak yürek ve cesaret işidir. Liderlik de heves değil tutkudur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Bu galibiyetin mimarı Fenerbahçe'yi iyi okuyan ve kazanmak adına bütün hesaplarını ortaya döken Okan Buruk'tur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Koca yürekli Barış Alper'in vereceği mücadeleyi Gomis'e tercih eden, Saracoğlu'nu korku meydanı değil zafer alanı olarak gören Okan Buruk, bu galibiyetle teknik adamlıktaki doktorasını da vermiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Icardi'ye gelince, özel adamların sahada kaç dakika kaldıklarının önemi yoktur. Futbol sanatçıları için bazen bir pozisyonda bile resital yazılır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Sevgisiz insanlar için de bir pozisyonda zalimliğin kitabı yazılır. İrfan Can Kahveci'den bahsediyorum, rakibine yine o sefil tekmelerinden birini atan adamdan!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Yaptığı hareketten sonra sahadan çıkarken yüzündeki ifadeye baktım, zerre kadar pişmanlık yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Oysa maçtan önce tribünlerde harika bir pankart vardı. Fenerbahçe'nin tarihine geçmiş onurlu isimlerin resimleri ve altında koca harflerle; "Çubuklu aşkına!"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Yeteneğin ve asaletin simgesi Lefter'in efsane olduğu bir takımda zalimliğin simgesi haline gelmiş İrfan Can Kahveci gibileri forma giyiyorsa ortada bir çelişki var demektir. Tarihe haksızlık edildiğine de şüphe yoktur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

O yüzden kaleci Altay'a gösterilen tepkinin sahadan çıkarken İrfan Can'a gösterilmesi gerekirdi. "Çubuklu aşkına!"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Nostaljinin büyülü bir sıcaklığı vardır. Sosyal terbiyenin değerli olduğu yıllar çocukların melekleriydi futbolcular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu!

Şimdiki pespaye zamanın içinde çocuklarımıza kimi örnek göstereceğiz? Metin Oktay'ın zarafetini, Lefter Küçükandonyadis'in asaletini, Hakkı Yeten'in şefkatini kimde bulacağız?

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