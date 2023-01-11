Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Dünya Kupası arasına lider giren Kanarya, ligde çıktığı son 5 maçta 3 yenilgi alarak zirvenin 4 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe'de derbi yenilgisi sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine çevrildi.
Portekizli çalıştırıcı, Kadıköy'de oynanan derbide üçlü savunma ile çıktığı için eleştirildi.
Maç sonu takımını sahada toplayarak bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlileri Gaziantep FK maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanın planlarını yapıyor.
Bu sezon Jesus'a yönelik eleştirilerden biri de Arda Güler ile ilgili oldu.
Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler bu sezon istediği süreleri alamadı.
TAKIMA MONTE EDİLECEK
Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin arkasında bekleyen 17 yaşındaki oyuncunun bu haftadan itibaren takıma monte edilmesi tahmin ediliyor.
ARDA İLE GÖRÜŞECEK
Teknik direktör Jorge Jesus'un da Arda ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Arda Güler, bu sezon 13 maçta forma giydi.
17 yaşındaki futbolcu, 305 dakika süre aldı.
Arda, çıktığı 13 maçta 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
17 yaşındaki oyuncu, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Genç yetenek, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Arda, 2021/2022 sezonunda A takıma yükseldi.
Genç yıldız, A Milli Futbol Takımı ile de 1 maça çıktı.
Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
17 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.