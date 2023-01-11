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Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bazı isimlerin 11'deki yerini kaybetmesi beklenirken, teknik direktör Jorge Jesus Arda Güler ile ilgili de bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:41
Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Dünya Kupası arasına lider giren Kanarya, ligde çıktığı son 5 maçta 3 yenilgi alarak zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de derbi yenilgisi sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine çevrildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Portekizli çalıştırıcı, Kadıköy'de oynanan derbide üçlü savunma ile çıktığı için eleştirildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Maç sonu takımını sahada toplayarak bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlileri Gaziantep FK maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Bu sezon Jesus'a yönelik eleştirilerden biri de Arda Güler ile ilgili oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler bu sezon istediği süreleri alamadı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

TAKIMA MONTE EDİLECEK

Kanarya'da İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin arkasında bekleyen 17 yaşındaki oyuncunun bu haftadan itibaren takıma monte edilmesi tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

ARDA İLE GÖRÜŞECEK

Teknik direktör Jorge Jesus'un da Arda ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Arda Güler, bu sezon 13 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

17 yaşındaki futbolcu, 305 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Arda, çıktığı 13 maçta 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

17 yaşındaki oyuncu, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Genç yetenek, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Arda, 2021/2022 sezonunda A takıma yükseldi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Jorge Jesus...

Genç yıldız, A Milli Futbol Takımı ile de 1 maça çıktı.

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