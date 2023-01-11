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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, uzun süredir Adana Demirspor ile transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Samet Akaydın'ı resmen açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Samet'in eski hocası, öğrencisinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi için referans olan Cüneyt Dumlupınar'ın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:45
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncu Samet Akaydin'i Adana Demirspor'a aldıran dönemin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, üzerinde büyük emeği olan eski futbolcusunu Hürriyet'e değerlendirdi:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

"Ben Karagümrük'ü çalıştırırken Samet Urfa'da oynuyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Ziraat Türkiye Kupası play-off yarı finalinde rakip olduk.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

O maçta beğendim ve Adana Demirspor'da göreve gelince o Keçiören'e geçmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Alınmasını istedim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Çok kısa süre içinde büyük bir aşama gösterdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Bundan çok mutlu oluyorum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Dilerim daha iyi noktaya gelir."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

28 yaşındaki milli savunmacının hırslı yapısına dikkat çeken Dumlupınar, "Samet'in hırslı bir yapısı vardır.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Hava toplarına geçit vermez.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Topa oyuna hızlı sokmakta çok yeteneklidir, sürpriz goller atar.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Çok karakterlidir, adam gibi adamdır.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Herkesle arası iyidir, esprilidir, takımın enerjisini yükseltir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Ama en büyük özelliği soluğunu rakip santraforun ensesinde hissettirmesidir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Asla santrafora nefes aldırmaz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Tabii ki 1-2 maçta bunlar gerçekleşmez ama ben hırsıyla, ateşleyici yanı ve golleriyle Fenerbahçe'nin aranan kanı, simge futbolcusu 'yeni Lugano'su olur' diyorum."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

Sözleriyle oyuncunun sarı lacivertli takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın'ı eski hocası anlattı! "Yeni Lugano..."

ÇEVRESİNDE ÇOK SEVİLİYOR
Trabzonlu emekli memur Mustafa Bey'le, ev hanımı Cevriye Hanım'ın oğlu olan Samet Akaydın; mütevazı karakterli, esprili kişiliğiyle çocukluk çevresinde ve oynadığı tüm kulüplerde sevilmiş ve iz bırakmış bir isim.

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