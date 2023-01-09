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İrfan kırmızıyı VAR’dan gördü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
İrfan kırmızıyı VAR’dan gördü

Derbide yedek soyunan İrfan Can Kahveci, 69. dakikada Rossi'nin yerine oyuna girdi. Sahada kaldığı sürede etkili olamayan İrfan Can, 86. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Dubois'e yaptığı sert müdahalede hakem Halil Umut Meler sadece faul verdi. Ardından VAR, pozisyonu incelemesi için kenara çağırdı. Meler, VAR ekranından sert müdahaleyi görerek kırmızı kartına başvurdu. Sarı-lacivertli ekibi 10 kişi bırakan tecrübeli oyuncu koşarak kenara geldi ve soyunma odasının yolunu tuttu. Başarılı oyuncu bu sezon 14 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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