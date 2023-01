SON DAKİKA - Fenerbahçe Samet Akaydin transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'den savunma hattına takviye geldi. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin transferinde mutlu sona ulaştı.



Samet Akaydin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 3.5+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Samet Akaydin'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.



Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon euro ödenecektir.



Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Samet Akaydin, "Kendimi yeniden futbola başlamış gibi hissediyorum. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe forması giymek. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah iki takım için de hayırlısı olur." dedi.



SELAHATTİN BAKİ: JESUS ÇOK İSTEDİ

İmzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI!

Akdeniz ekibi resmi hesabından, Samet Akaydin'e veda paylaşımında bulundu.



Başarılı futbolcuya videolu paylaşımda bulunan Adana Demirspor Kulübü, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun" notunu düştü.