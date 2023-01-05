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Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sol bek mevkisi için büyük mesai harcanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimlerle birer birer görüşmeler yapıyor. Listenin ilk sırasında yer alan yıldız futbolcuyla ilgili Kanarya'ya kötü haber geldi. Alman devi Bayern Münih transferde devreye girerek işi bitirdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 13:50
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takviye yapılacak mevkiler belirlendi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek mevkisine verildi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Alioski'nin kiralık sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Makedon futbolcuya veda etmeyi planlayan Kanarya'da sol bek listesi şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıraya aldığı Daley Blind ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Bir süredir gündemde olan yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna katmak üzere.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Serbest durumda olan 32 yaşındaki futbolcunun Alman devine imza atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme yapılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Yaz transfer döneminde iki tarafın yeniden müzakerelerde bulunacağı belirtildi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Deneyimli oyuncu, ocak ayının başında Ajax ile sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Blind, "Ajax'taki sonumu böyle hayal etmemiştim, ancak koşullar nedeniyle böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Daley Blind, Bavyera ekibinin göstermiş olduğu ilgiye hemen olumlu yaklaştı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Düşük bir taban maaş ve performansa dayalı sözleşmeye 'evet' dedi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Daley Blind, Ajax formasıyla 19 maçta sahaya çıktı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Bu müsabakalarda 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Sol bek mevkisinde görev alan Blind, stoper ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Daley Blind, 2009 yılında profesyonel oldu.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

1 sene sonra Groningen'e kiralandı ve 6 ay sonra geri dönmesinin ardından 4 sene Ajax'ta oynadı.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu, 17.5 milyon euro bonservisle İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu.

Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Manchester United'daki macerası 4 yıl süren Blind, 2018 yılında 16 milyon euro'ya yeniden Ajax'a geldi.

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