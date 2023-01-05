Fenerbahçe istiyordu Bayern Münih kapıyor! Dev transfer çalımı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takviye yapılacak mevkiler belirlendi.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takviye yapılacak mevkiler belirlendi.
Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek mevkisine verildi.
Alioski'nin kiralık sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıraya aldığı Daley Blind ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bir süredir gündemde olan yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Alman basınından Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna katmak üzere.
Serbest durumda olan 32 yaşındaki futbolcunun Alman devine imza atmaya hazırlandığı kaydedildi.
Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme yapılacağı ifade edildi.
Yaz transfer döneminde iki tarafın yeniden müzakerelerde bulunacağı belirtildi.
Deneyimli oyuncu, ocak ayının başında Ajax ile sözleşmesini feshetti.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Blind, "Ajax'taki sonumu böyle hayal etmemiştim, ancak koşullar nedeniyle böyle oldu." ifadelerini kullandı.
Daley Blind, Bavyera ekibinin göstermiş olduğu ilgiye hemen olumlu yaklaştı.
Düşük bir taban maaş ve performansa dayalı sözleşmeye 'evet' dedi.
Daley Blind, Ajax formasıyla 19 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 2 asistlik katkı verdi.
Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Daley Blind, 2009 yılında profesyonel oldu.
1 sene sonra Groningen'e kiralandı ve 6 ay sonra geri dönmesinin ardından 4 sene Ajax'ta oynadı.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu, 17.5 milyon euro bonservisle İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu.
Manchester United'daki macerası 4 yıl süren Blind, 2018 yılında 16 milyon euro'ya yeniden Ajax'a geldi.
1 Ocak 2023 tarihinde ise Hollanda ekibiyle kontratını sonlandırdı.