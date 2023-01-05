Ronaldo için flaş lisans iddiası! Fenerbahçe'yi umutlandıran gelişme

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Nassr kulübünde yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun lisansı henüz çıkarılamadı.

Haberde, Ronaldo'nun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Al-Nassr kulübünden bir yöneticinin konuyla ilgili S. Arabistan basınına yaptığı açıklamada "Yabancı bir oyuncuyu ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'nun lisans alabilmesi için bu şart" dediği de gelen bilgiler arasında.

Al-Nassr'ın yabancı kadrosunda Kolombiyalı kaleci David Ospina, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.

ABOUBAKAR İÇİN FENERBAHÇE İDDİALARI GÜÇLENDİ

Bu gelişme sonrası, Al-Nassr'ın Aboubakar'ı karşılıklı anlaşarak takımdan gönderme ihtimali de yükseldi. Hal böyle olunca, adı Fenerbahçe'yle anılan Aboubakar'ın Süper Lig'e döneceği iddiaları da yeniden alevlendi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR

Fenerbahçe'nin Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardığı haberleri geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.

Ronaldo'nun lisansı için Al-Nassr'ın harekete geçmesi sonrası sarı lacivertli yönetimin Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için kolları sıvayacağı, Al-Nassr'ın da olası bir transfer teklifine sıcak bakacağı gelen haberler arasında.