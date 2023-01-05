Haberler Fenerbahçe Zalgiris Fenerbahçe Beko: 86-66 | MAÇ SONUCU

Zalgiris Fenerbahçe Beko: 86-66 | MAÇ SONUCU

THY EuroLague'de heyecan devam etti. Uzun süre lider götürdüğü sezonda son haftalarda yaşadığı düşüşle hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe Beko, Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu karşılaşmadan da farklı mağlup ayrıldı ve kötü seriyi devam ettirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 22:55
Zalgiris Fenerbahçe Beko: 86-66 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler son haftalardaki kötü gidişe dur diyemedi ve Litvanya deplasmanından mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko 17. maçında 7. mağlubiyetini yaşadı. Zalgiris Kaunas ise galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko

3. PERİYOT: Zalgiris 67-40 F.Bahçe Beko

DİĞER
Seren Serengil "Zarrab aşkı" iddiası için ifade vermeye geldi
YSK'dan seçim malzeme hazırlıklarıyla ilgili açıklama: Erken seçim vurgusu
Jesus raporunu verdi! F.Bahçe'de 8 ayrılık...
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi!
King'den Buruk'a cevap! "Bahane değil"
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! 22:54
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 22:38
Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! 22:30
Gençlerbirliği'nden çifte takviye Gençlerbirliği'nden çifte takviye 22:08
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 22:01
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! 21:11
Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI 20:54
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! 20:50
A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! 19:58
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! 19:40
Gaziantep puanı son dakikada aldı! Gaziantep puanı son dakikada aldı! 19:01