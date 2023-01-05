Zalgiris Fenerbahçe Beko: 86-66 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler son haftalardaki kötü gidişe dur diyemedi ve Litvanya deplasmanından mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko 17. maçında 7. mağlubiyetini yaşadı. Zalgiris Kaunas ise galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko

3. PERİYOT: Zalgiris 67-40 F.Bahçe Beko