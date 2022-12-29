Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hedef seri yakalamak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hedef seri yakalamak.
Sarı lacivertliler Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u ağırladı.
2 maçtır üst üste mağlubiyet yaşan sarı lacivertliler kötü seriyi sonlandırdı.
Fenerbahçe Hatayspor'u King, Batshuayi, Serdar Dursun, ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek zirveyi maç fazlasıyla geri aldı.
Jesus yönetiminde Dünya Kupası dönüşü Trabzonspor mağlubiyeti ile sarsılan sarı lacivertlilere bir şokta Enner Valencia'dan geldi.
Ekvadorlu golcü oyuncu Hatayspor maçı öncesi maç kadrosundan çıkartıldı.
33 yaşındaki yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı nüksetti.
Süper Lig'in gol kralı Antalyaspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
Jesus yıldız golcü oyuncusunu dev derbi için özel program dahilinde çalıştırıyor.
Fenerbahçe'de dizindeki ağrılar yüzünden Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayan Enner Valencia'ya yoğun tedavi uygulanıyor.
Milli takımı için fedakarlık yapan golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istemedi.
Milliyet'in haberine göre, Antalyaspor maçını kaçıracak olan Valencia'nın 8 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde yetişebileceği belirlendi.
Yıldız golcü, Trabzonspor maçında 68. dakikada oyuna girerken zorlu karşılaşmada varlık gösteremedi.
Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, bu sezon Jesus'un güvendiği isimlerin başında geliyor.
Valencia 13 golle Süper Lig'in gol krallığının zirvesinde yer alıyor.
Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıktı.
Yıldız oyuncu 15 gol attı.
4 gol pası verdi.
Valencia'nın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2023 yılında sözleşmesi sona eriyor.
Süper Lig'in gol kralının güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.