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Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

8 Ocakta oynayacak Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Enner Valencia bekleyişi sürüyor. Diz sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçının kadrosundan çıkartılan Ekvadorlu golcü oyuncu için derbi öncesi sürpriz gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:28 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:33
Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hedef seri yakalamak.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Sarı lacivertliler Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u ağırladı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

2 maçtır üst üste mağlubiyet yaşan sarı lacivertliler kötü seriyi sonlandırdı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe Hatayspor'u King, Batshuayi, Serdar Dursun, ve Gustavo Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek zirveyi maç fazlasıyla geri aldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Jesus yönetiminde Dünya Kupası dönüşü Trabzonspor mağlubiyeti ile sarsılan sarı lacivertlilere bir şokta Enner Valencia'dan geldi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Ekvadorlu golcü oyuncu Hatayspor maçı öncesi maç kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

33 yaşındaki yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığı nüksetti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Süper Lig'in gol kralı Antalyaspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Jesus yıldız golcü oyuncusunu dev derbi için özel program dahilinde çalıştırıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'de dizindeki ağrılar yüzünden Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayan Enner Valencia'ya yoğun tedavi uygulanıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Milli takımı için fedakarlık yapan golcü dizinde ağrı hissedince Hatayspor karşılaşmasında riske girmek istemedi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Milliyet'in haberine göre, Antalyaspor maçını kaçıracak olan Valencia'nın 8 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde yetişebileceği belirlendi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Yıldız golcü, Trabzonspor maçında 68. dakikada oyuna girerken zorlu karşılaşmada varlık gösteremedi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, bu sezon Jesus'un güvendiği isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Valencia 13 golle Süper Lig'in gol krallığının zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

Yıldız oyuncu 15 gol attı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Galatasaray derbisinde...

4 gol pası verdi.

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