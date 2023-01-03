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Akdeniz’de sıcak gece! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik virajdan kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor. Hafta sonu derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Kanarya, moral kazanmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Antalyaspor - Fenerabahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Akdeniz’de sıcak gece! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etmişti. Hedef bu akşam da 3 puan. Galibiyet ve beraberlik halinde takım maç fazlasıyla lider olacak. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak G.Saray derbisi öncesi moral kazanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Ufuk, Soner, Gökdeniz, Luiz Adriano, Larsson, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

33-8 ÖNDE
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşıyor. Rekabette 33-8 Fenerbahçe üstün. 11 maç berabere tamamlandı. Sarı-lacivertliler 93, Akdeniz temsilcisi 44 gol kaydetti.


DEPLASMANDA DURUM: 3-2
Ligde bu sezon 6 kez deplasmana giden Kanarya 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Rakip filelere 14 gol gönderip, kalesinde 5 gol gördü.

SON PROVAYI YAPIP GİTTİLER
Kanarya son provasını Samandıra Tesisleri'nde yaptı... Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Takım, idmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gitti.

İKİ İSİM SINIRDA
Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Antalyaspor ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek... İki oyuncu gereksiz sertlik ve diyalogdan uzak durmaları konusunda ikaz edildi.

VALENCIA İLE PERES YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı geçmeyen Enner Valencia'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Antalya kafilesinde yer almadı. Tedavisi uzun sürecek olan Joao Pedro da kadroda yok.

SAĞLAM SİFTAH
Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçını Kadir Sağlam yönetecek. İlk kez Fenerbahçe'nin maçında düdük çalacak olan Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşcıoğlu üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Pakkan.

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK VAR
Ev sahibi Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Nakajima, Ndao ve Ghacha, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Güray ve Veysel'in durumları maç saatinde belli olacak.

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