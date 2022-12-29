Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertlilerin başarılı sol bekin bonservisini alacağı haberleri manşetleri süslemişti.
Son gelen habere göre Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski konusunda karar değiştirdi.
Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli'den kiraladığı deneyimli sol bekin tapusunu alacağı belirtiliyordu.
Son dakikada karar değiştiren Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshedip oyuncuyu Suudi Arabistan'a geri gönderme kararı aldı.
BEKLENMEDİK KARAR
Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski'yle ilgili yeni bir karar çıktı.
Jesus'un şans verdiği maçlardaki performansıyla göze giren tecrübeli sol bekin bonservisinin alınacağı belirtiliyordu.
Bununla beraber, gerçeğin tam tersi olduğu ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında Ezgjan Alioski'yle vedalaşmanın hesaplarını yapıyor.
EZGJAN ALIOSKI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Sol bek transferi için bastıran Fenerbahçe, Felipe Jonatan ve Daley Blind transferlerinden birini gerçekleştirmek istiyor.
Bunula berbaer Kanarya, Ezgjan Alioski ile yollarını ayıracak.
Söz konusu durumda sarı-Lacivertliler, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek adın Al-Ahli ile görüşmelere başlayacak.
Yeni sezon öncesi 1 yıllığına kiralanan Ezgjan Alioski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 17 maçta 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 12 Şubat 1992'de dünyaya geldi.
Makedon futbolcu, Prilep'te doğdu.
Alioski'nin boyu 1.71.
Sol bek pozisyonunda forma giyen Alioski, tercih edilmesi halinde sol önde ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Alioski'nin, Makedonya ile beraber İsviçre pasaportu da bulunuyor.
Yıldız oyuncu daha önce, İngiltere'nin köklü takımlarından Leeds United'da da forma giymişti.