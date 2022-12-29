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Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında sol bek pozisyonu için kadrosuna kattığı Kuzey Makedonyalı yıldız Ezgjan Alioski'ye dair yeni bir karar verildi. Sarı lacivertli kulübün yönetimi, kısa süre içinde Ezgjan Alioski için aldığı kararı hayata geçirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:15
Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertlilerin başarılı sol bekin bonservisini alacağı haberleri manşetleri süslemişti.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Son gelen habere göre Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski konusunda karar değiştirdi.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Sarı-lacivertlilerin Al-Ahli'den kiraladığı deneyimli sol bekin tapusunu alacağı belirtiliyordu.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Son dakikada karar değiştiren Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshedip oyuncuyu Suudi Arabistan'a geri gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

BEKLENMEDİK KARAR
Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski'yle ilgili yeni bir karar çıktı.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Jesus'un şans verdiği maçlardaki performansıyla göze giren tecrübeli sol bekin bonservisinin alınacağı belirtiliyordu.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Bununla beraber, gerçeğin tam tersi olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında Ezgjan Alioski'yle vedalaşmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

EZGJAN ALIOSKI'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Sol bek transferi için bastıran Fenerbahçe, Felipe Jonatan ve Daley Blind transferlerinden birini gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Bunula berbaer Kanarya, Ezgjan Alioski ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Söz konusu durumda sarı-Lacivertliler, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek adın Al-Ahli ile görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Yeni sezon öncesi 1 yıllığına kiralanan Ezgjan Alioski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 17 maçta 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 12 Şubat 1992'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Makedon futbolcu, Prilep'te doğdu.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Alioski'nin boyu 1.71.

Fenerbahçe'de üzen karar! Ezgjan Alioski...

Sol bek pozisyonunda forma giyen Alioski, tercih edilmesi halinde sol önde ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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