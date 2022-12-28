Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.
Son olarak sahasında Hatayspor'u farklı mağlup eden Kanarya, zirve yarışındaki iddiasını konuşturdu.
Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri belirledi.
Kanarya'da öncelik savunma hattına verildi.
Defansta 3'lü stoper oynatan teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer talebini iletti.
Deneyimli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer için düğmeye bastı.
Savunma hattında rotasyonu artırmayı amaçlayan Kanarya, listesindeki isimleri için temaslarını sıklaştırdı.
Bir süredir operasyona devam eden yönetim aradığı ismi Fransa'da buldu.
Marsilya'nın Isaak Toure'yi kiralamak için kulüp arayışında olduğu ve Fenerbahçe'nin transferde Fransız ekibiyle kontak kurduğu kaydedildi.
İki takım arasındaki görüşmelerin başladığı ve pazarlıkların yapıldığı belirtildi.
1.5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ!
FootballNewsWestAfrica'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Marsilya'nın kapısını çaldı.
Toure'yi geçtiğimiz yaz 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Marsilya, oyuncunun gelişimi için kiralık formülüne sıcak bakıyor.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız ekibinde 5 karşılaşmada görev aldı.
Burada 1 sene forma giymesinin ardından 1 Temmuz 2022 yılında Marsilya'ya transfer oldu.
Marsilya'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.