Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ocak ayında santrfor ve stoper mevkilerine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, temaslarını sıklaştırdı. Hücum hattında Aboubakar'ı ilk sıraya alan Kanarya, savunma için sürpriz bir hamlede bulundu. Marsilya forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız adayı için teklif yapıldı. İşte o teklif ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:31 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:31
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Son olarak sahasında Hatayspor'u farklı mağlup eden Kanarya, zirve yarışındaki iddiasını konuşturdu.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de ocak ayındaki transfer dönemi büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Yapılacak nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Kanarya'da öncelik savunma hattına verildi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Defansta 3'lü stoper oynatan teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer talebini iletti.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Deneyimli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Savunma hattında rotasyonu artırmayı amaçlayan Kanarya, listesindeki isimleri için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Bir süredir operasyona devam eden yönetim aradığı ismi Fransa'da buldu.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Marsilya forması fiyen 19 yaşındaki Isaak Toure için harekete geçildi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Marsilya'nın Isaak Toure'yi kiralamak için kulüp arayışında olduğu ve Fenerbahçe'nin transferde Fransız ekibiyle kontak kurduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

İki takım arasındaki görüşmelerin başladığı ve pazarlıkların yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

1.5 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ!
FootballNewsWestAfrica'nın haberine göre; Sarı-lacivertliler, 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Marsilya'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Toure'yi geçtiğimiz yaz 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Marsilya, oyuncunun gelişimi için kiralık formülüne sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

19 yaşındaki futbolcu bu sezon Fransız ekibinde 5 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Le Havre altyapısında yetişen Toure, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Burada 1 sene forma giymesinin ardından 1 Temmuz 2022 yılında Marsilya'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye 19'luk stoper! Sözleşme süresi belli oldu

Fransa U17 takımında 6, U19 takımında ise 11 karşılaşmada sahaya çıktı.

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