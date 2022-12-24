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Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Son dakika haberi... Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önemli bir itirafte bulundu. Ünlü teknik adam, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dair flaş bir itirafte bulundu. İşte Lucescu'nun Fenerbahçe sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 09:16
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin olduğu grubu son sırada tamamlayan Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu bir röportaj verdi.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Dünyaca ünlü teknik direktör yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

İtalyan basınının sorularını cevaplayan Mircea Lucescu, Ukrayna'da şu anda nasıl yaşadıklarına dair gelen soruya şu cevabı verdi:

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

"Korkuyla yaşıyoruz. Gökyüzüne baktığınızda her an ne olabileceğini bilmiyorsunuz.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Sahadayken uçakların gürültüsünü duyuyoruz.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Sirenler çalana kadar oynuyoruz."

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

77 yaşındaki teknik direktör sirenler sonrası yarıda kalan bir maçta karşılaşmaya başlamak için neredeyse bir saat soyunma odasında kalmak zorunda olduklarını hatırlattı.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Mircea Lucescu açıklamasında, "Böyle bir şeyi benim dışında kimin yapacağını bilmiyorum ama yaptığım şeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Shakhtar Donetsk'te Roberto De Zerbi'nin görevden ayrılması hakkında gelen soruya yanıt veren Mircea Lucescu, "O genç ve kararını verdi.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Son iki yılda, başka yabancı antrenörler de Ukrayna takımlarından ayrıldı.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Shakhtar Donetsk'te çalıştığımda, 2014 yılında ben de bunu yaşadım" diye konuştu.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'de çalıştığı dönemde Fenerbahçe'den sözleşme teklifi aldığını itiraf etti.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

77 yaşındaki teknik direktör, "Neden ayrılmayı reddettim? Bu insanlara ihanet edemem.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Benim yerim burası. Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" dedi.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük kariyerine başladı.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Tecrübeli teknik adam daha sonra sırasıyla Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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