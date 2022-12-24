Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenip yarışta avantajını artırmak istiyor. Geçen sezon Trabzon’da kaybettiği maçın ardından türbülansa giren sarı-lacivertliler, bu defa kazanıp liderliğini korumayı hedefliyor. 3 puan ile şampiyonluk yolunda ‘psikolojik üstünlük’ de ele geçirilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16'ya adını yazdıran sarı-lacivertliler, lige de 3 puanla start vermeyi hedefliyor....

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Galip gelmesi halinde liderliğini koruyacak olan Kanarya, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltecek...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ardından büyük bir düşüş yaşamış ve şampiyonluk hasretine yine son verememişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

ÖNDE BASKI VE HIZLI ATAK
Hedef; bu kez kazanıp hem rövanşı almak hem de yarışta 'psikolojik üstünlüğü' ele geçirmek...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Teknik direktör Jorge Jesus derbiyle ilgili planlarını yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Sarı-lacivertliler her zamanki oyun formatı ile sahada olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Tek fark bu kez daha kontrollü olunacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Yine rakibe önde baskı yapılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Kapılacak toplarla, en hızlı şekilde sonuca gidilmeye çalışılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Savunma yine önde kurulup, alan daraltılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Rakibin pas yaparak, oyun kurması engellenecek...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Jesus, Trabzonspor'a saygı duyduklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

FENER AÇIK ARA ÜSTÜN
Trabzonspor ile tarihte 132. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe istatistiklerde önde...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

İki takım arasındaki genel rekabette Fenerbahçe 50, Trabzonspor 42 galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Ligde yapılan 98 karşılaşmada da galibiyetlerde 39-25 üstün olan sarılacivertlilerin gol sayısında da 129-100 üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Fenerbahçe hazırlıklarını dün sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı...

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Ardından çabukluk hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ile taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildiği açıklandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

KARŞILAMA MORALİ
Özel uçakla Trabzon'a giden Fenerbahçe, taraftarlar tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında teknik direktör Jorge Jesus ve oyunculara sevgi gösterileri yapıldı. Bol bol selfie çeken taraftarlar, galibiyet istedi. Kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında kalacağı otele gitti.

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