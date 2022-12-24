FENERBAHÇE HABERİ: Kritik viraj! İşte Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisi planı

Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak...
Süper Lig'in ilk bölümünü lider tamamlayan Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak...
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16'ya adını yazdıran sarı-lacivertliler, lige de 3 puanla start vermeyi hedefliyor....
Galip gelmesi halinde liderliğini koruyacak olan Kanarya, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltecek...