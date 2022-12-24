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Jorge Jesus derken Mourinho!

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a elenerek hayal kırıklığı yaratan Brezilya'da Tite ile yollar ayrıldı. Sambaclıların takımın başına Jorge Jesus'u getireceği konuşulurken ibre Jose Mourinho'ya döndü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 09:26
Jorge Jesus derken Mourinho!
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

BREZİLYA TEMASA GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı'nın, Tite sonrası adaylarından birinin de Portekizli teknik direktör olduğu belirtildi. Brezilyalı yetkililerin, bu doğrultuda Mourinho ile temasa geçtikleri kaydedildi.

Brezilya'nın, Mourinho'dan Ocak ayının sonuna kadar kesin bir cevap beklediği aktarıldı.

PORTEKİZ'LE DE ADI GEÇİYOR

Mourinho'nun adı, Fernando Santos sonrası Portekiz Milli Takımı ile de anılıyor.

2021'den bu yana Roma'yı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamın, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
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