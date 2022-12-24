Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de forma şansı vermediği Mergim Berisha transfer döneminin son günlerinde Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de forma şansı vermediği Mergim Berisha transfer döneminin son günlerinde Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Augsburg'a 4 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yetenekli oyuncu Alman devinde bulduğu forma şansını iyi kullanarak 10 maçta 3 gol 4 asist'e direkt katkıda bulunmuştu.
MERGİM BERISHA YA BİR TALİP DAHA
Augsburg sezon sonunda opsiyonu kullanarak kadrosuna katmak istediği Mergim Berisha'ya sondakika'da bir yeni talip daha çıktı.
Almanya'da kalmak isteyen ancak daha iddialı bir takımda forma giymek isteyen Yetenekli oyuncunun son talibi Mönchengladbach oldu.
Akşam'ın haberine göre tarafların anlaşması halinde Mergim Berisha imza atmaya hazır.
Transferde devre arasında ya da sezon sonunda somut gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MERGİM BERISHA İTİRAFLARDA BULUNDU
"Bundesliga'da oynamak benim her zaman hayalimdi.
Augsburg'a gelerek bunu gerçekleştirdim.
Bunun için gururlu ve minnettarım.
Fenerbahçe'de mutlu değildim.
Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim.
Bu adımımdan dolayı pişman olmadım.
Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım.
Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı."
BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİ
Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİ
Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.