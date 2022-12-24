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Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Süper Lig'in ilk maçında Ümraniyespor filelerini sarsarak Fenerbahçe'ye 1 puan kazandıran Mergim Berisha, daha sonra Augsburg'un yolunu tutmuştu. 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan golcü oyuncuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:35
Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de forma şansı vermediği Mergim Berisha transfer döneminin son günlerinde Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Augsburg'a 4 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yetenekli oyuncu Alman devinde bulduğu forma şansını iyi kullanarak 10 maçta 3 gol 4 asist'e direkt katkıda bulunmuştu.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

MERGİM BERISHA YA BİR TALİP DAHA

Augsburg sezon sonunda opsiyonu kullanarak kadrosuna katmak istediği Mergim Berisha'ya sondakika'da bir yeni talip daha çıktı.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Almanya'da kalmak isteyen ancak daha iddialı bir takımda forma giymek isteyen Yetenekli oyuncunun son talibi Mönchengladbach oldu.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Akşam'ın haberine göre tarafların anlaşması halinde Mergim Berisha imza atmaya hazır.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Transferde devre arasında ya da sezon sonunda somut gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

MERGİM BERISHA İTİRAFLARDA BULUNDU

"Bundesliga'da oynamak benim her zaman hayalimdi.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Augsburg'a gelerek bunu gerçekleştirdim.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Bunun için gururlu ve minnettarım.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Fenerbahçe'de mutlu değildim.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Bu adımımdan dolayı pişman olmadım.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı."

BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİ

Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİ

Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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