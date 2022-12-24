Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı."

BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİ

Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.