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Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 17:01
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları da yapıldı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalanan antrenmandan sonra hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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