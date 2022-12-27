Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'dan Hatayspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar!

Ferdi Kadıoğlu'dan Hatayspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Fenerbahçe rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederken sarı lacivertlilerin futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte futbolcunun sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 23:44
Ferdi Kadıoğlu'dan Hatayspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalar!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya rakibini 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından ise Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FUTBOLCUNUN SÖZLERİ

Ferdi Kadıoğlu: "Trabzonspor maçından sonra geri dönmek kolay değildi. 3 gün sonra bu maçın olduğunu biliyorduk. Kendimize güvenmemiz gerekiyordu, bunu da yaptık. Biz güçlü bir takımız. Maçı 11 kişi bitirmemiz gerekiyordu. Maçtan ötürü çok mutluyum. Saha içinde çok sıkı çalıştık. Bunun sonucunda çok gol attık. Daha da fazla gol atabilirdik. 4 gol de kötü değildir."

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