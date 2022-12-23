Fenerbahçe'de yüzler gülüyor!

SAKATLARDAN İYİ HABER
Trabzonspor ile zirve yarışı için önemli bir maça çıkacak Jorge Jesus ve ekibi, moralli bir şekilde kritik mücadeleye hazırlanıyor. Ayrıca takımda sakatların bir bir dönmeye başlaması yüzleri güldüren bir diğer önemli detay oldu. Altay Bayındır ve Arda Güler'in de bu zorlu deplasman öncesi takıma katılması Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Şu anda sadece sakatlar arasında Joao Pedro ve Alioski kaldı. Alioski'nin de Trabzonspor maçı sonrası takıma dahil olması bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre takımın form düzeyinin Jorge Jesus'un beklediği gibi olumlu yönde ilerlemesi, takımın antrenmanlardaki istekli tutumu ve Trabzonspor maçı öncesi takımdaki kenetlenme herkesi memnun ediyor. Jorge Jesus ve öğrencileri zor bir deplasmanına çıkacak olsalar da 3 puan almak ve liderliği korumak istiyor.