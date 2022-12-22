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Forvete Krasso

F.Bahçe’nin Saint Etienne’in golcüsü Jean Philippe Krasso ile ilgilendiği iddia edildi... Aboubakar da Al Nassr’dan ayrılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Forvete Krasso

Fransız basını, Saint Etienne'in Fildişili golcüsü Jean-Philippe Krasso'ya Türkiye'den teklif olduğunu yazdı. Söz konusu takımın Fenerbahçe olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. 25 yaşındaki Krasso'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Krasso; Ligue 2'de bu sezon 13 maçta 8 gol attı; 4 de asist gerçekleştirdi. Yetenekli oyuncunun, Türkiye'ye gitmesi halinde maaşını 4 katına yükselteceği bildirildi.

ABOUBAKAR'A KAPI AÇILDI
Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar'ın da Al Nassr'dan ayrılma kararı aldığı bildirildi... A Bola, Al Nassr'ın Ronaldo'yu transfer etmesi halinde sorun çıkarmayacağını belirtti. 30 yaşındaki Aboubakar'ın taliplileri ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

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