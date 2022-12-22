Forvete Krasso

Fransız basını, Saint Etienne'in Fildişili golcüsü Jean-Philippe Krasso'ya Türkiye'den teklif olduğunu yazdı. Söz konusu takımın Fenerbahçe olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. 25 yaşındaki Krasso'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Krasso; Ligue 2'de bu sezon 13 maçta 8 gol attı; 4 de asist gerçekleştirdi. Yetenekli oyuncunun, Türkiye'ye gitmesi halinde maaşını 4 katına yükselteceği bildirildi.



ABOUBAKAR'A KAPI AÇILDI

Fenerbahçe ile anılan Vincent Aboubakar'ın da Al Nassr'dan ayrılma kararı aldığı bildirildi... A Bola, Al Nassr'ın Ronaldo'yu transfer etmesi halinde sorun çıkarmayacağını belirtti. 30 yaşındaki Aboubakar'ın taliplileri ile görüşmelere başladığı aktarıldı.