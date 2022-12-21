Obradovic'ten Fenerbahçe yorumu!

Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, evinde yarın akşam (22 Aralık Perşembe) saat 20.45'te Partizan'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'nin efsanevi başantrenörü Zeljko Obradovic, böylelikle ilk kez bir resmi karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe rakip olacak.

Şu sıralar kariyerini Partizan'da sürdüren Zeljko Obradovic, bu özel müsabakanın öncesinde açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olduğunu söyleyen Obradovic, uzun yıllar birlikte çalıştığı Dimitris Itoudis'e de değindi: "EuroLeague'in en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Evet, şu sıralar sakatlık sorunlarıyla boğuştukları doğru ama kendi evlerinde maça favori olarak çıkacaklar. Deplasmanda çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Koçları Dimitris Itoudis'le çok uzun yıllar birlikte çalıştık, ikimiz de birbirimizin her şeyini biliyoruz. Bu sebeple taktiksel açıdan herhangi bir sürprizle karşılaşacağımızı sanmıyorum, bu her iki taraf için de geçerli. Bundan ziyade hangi oyuncuların kadroda olup olamayacağı belirleyici olacaktır.

Açıkçası kendi takımımda hangi oyuncuların maça hazır durumda olduklarına dair bir fikrim yok, bileğini burkan Gregor Glas dışındaki her oyuncu oynama ihtimaline sahip. Hangi oyuncuların hazır olup olmayacaklarını maç saati yaklaştıkça göreceğiz." (Eurohoops)