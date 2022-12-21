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Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalma başarısını gösterdi. Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, 4 golün atıldığı maçı köşesinde değerlendirdi. İşte Bol'un Fenerbahçe - İstanbulspor maçı değerlendirmesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:22
Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında İstanbulspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 31'inci dakikada King, 34 ve 54'üncü dakikalarda Batshuayi kaydetti.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Fotomaç Gazetesi Emre Bol, Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - OYUN İŞTAHI

İştahlı adamım vesselam...

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Kebabı da menemeni de aynı iştahla yiyorum. Bu yüzden de bir türlü kilo veremiyorum.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'de tıpkı iştahlı bir adam gibi...

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Maçın adı ne olursa olsun, önem derecesi fark etmeden aynı futbol iştahıyla oynuyor.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Profesyonel bir iş yapar gibi değilde zevk alarak mücadele ediyorlar.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Jesus'un bu anlayışı nasıl yerleştirdiğini gerçekten çok merak ediyorum.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

İstanbulspor maça 11 kişiyle kendi yarı alanında bekleyerek başladı.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Amaç Fenerbahçe'nin usta ayaklarına alan vermemekti.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Böylesine sıkışık bir alanda pozisyonsuz başlayan karşılaşma herkese, "Acaba Fenerbahçe duran toplarla mı kilidi açar?" düşüncesini getirdi.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Ama sahanın en iyisi Crespo, King'e öyle bir pas attı ki; bütün İstanbulspor savunmasını perişan etti.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Bu adam gerçekten inanılmaz.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Kimin ihtiyacı varsa hemen yanında bitiveriyor.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Resmen kademenin kitabını yazıyor.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Emre Mor bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Sanki ilk 11'de başlatmaktansa rakip yorulduktan sonra 70'lerde filan oyuna almak daha doğru olacak gibi...

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Jesus için birçok oyuncusunun son durumunu görmek için iyi bir antrenman maçı oldu.

Emre Bol Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Görünen o ki birkaç oyuncu dışında herkes iyi durumda. Bu da Fenerbahçe'yi hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisinde favori hale getiriyor. Hadi hayırlısı...

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