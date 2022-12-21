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Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet bakmaya başladı. Sarı-lacivertliler bu mevki için TFF'nin sağladığı U-21 kontenjanından uygun bir isim bakıyor. Bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:18
Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasına zirvede girmişti.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Kanarya bu bölümde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda 4 hazırlık karşılaşması oynadı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Sırasıyla Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve Salernitana'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Yine agresif presi ve ofsayt taktiği üzerinden kurgulanan oyun planı başarıyla işledi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Hazırlık maçlarında 4'te 4 yapan Kanarya'da şampiyonluğa olan inanç daha da arttı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Her maçı ciddiye alan ve hepsini deviren Fenerbahçe böylece Süper Lig'de çekiştiği rakiplerine de korkutucu bir mesaj vermiş oldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

KING'İ KAZANDI

Kanarya bu arada sakatlık problemi yaşayan oyuncularına da bir bir kavuştu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Özellikle Joshua King harika bir dönüş gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarının yıldızı oldu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Arda Güler'in sakatlıkları bitti.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Joao Pedro'nun ise 3 ayı bulacak sakatlığı moral bozdu.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet bakmaya başladı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Sarı-lacivertliler bu mevki için TFF'nin sağladığı U-21 kontenjanından uygun bir isim bakıyor.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

MUSTAFA MUHAMMED'İN YEDEĞİ GELİYOR

Bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Fenerbahçe'nin Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki yedeği Seyfettin Jaziri'yi istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Jaziri'nin en büyük özelliği Batshuayi gibi önüne top atıldığında kaleye direkt inen bir santrfor olması.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

1.81 boyundaki 29 yaşındaki Jaziri bu transfer gerçekleşirse kariyerinde ilk kez Afrika dışına çıkacak.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

HOCASI JAZİRİ'YE KIZGIN

Bu arada Tunus'un El Ahram gazetesi flaş bir haber yayınladı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Zamalek teknik direktörü Jesualdo Ferreira'nın çok kızgın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Tunus, Dünya Kupasına uzun süre önce veda etmesine rağmen Jaziri'nin takıma geç katılması neden olarak gösterildi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Pazar günü oynanacak Pyramids maçında forma vermeyi düşünmediği söylendi.

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