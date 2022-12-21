Fenerbahçe'de Joao Pedro yerine o geliyor!

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasına zirvede girmişti.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasına zirvede girmişti.
Kanarya bu bölümde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda 4 hazırlık karşılaşması oynadı.
Sırasıyla Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1, Alanyaspor'u 4-2 ve Salernitana'yı 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
Yine agresif presi ve ofsayt taktiği üzerinden kurgulanan oyun planı başarıyla işledi.
Hazırlık maçlarında 4'te 4 yapan Kanarya'da şampiyonluğa olan inanç daha da arttı.
Her maçı ciddiye alan ve hepsini deviren Fenerbahçe böylece Süper Lig'de çekiştiği rakiplerine de korkutucu bir mesaj vermiş oldu.
KING'İ KAZANDI
Kanarya bu arada sakatlık problemi yaşayan oyuncularına da bir bir kavuştu.
Özellikle Joshua King harika bir dönüş gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarının yıldızı oldu.
Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Arda Güler'in sakatlıkları bitti.
Joao Pedro'nun ise 3 ayı bulacak sakatlığı moral bozdu.
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet bakmaya başladı.
Sarı-lacivertliler bu mevki için TFF'nin sağladığı U-21 kontenjanından uygun bir isim bakıyor.
MUSTAFA MUHAMMED'İN YEDEĞİ GELİYOR
Bu doğrultuda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin Mustafa Muhammed'in Zamalek'teki yedeği Seyfettin Jaziri'yi istediği iddia edildi.
Jaziri'nin en büyük özelliği Batshuayi gibi önüne top atıldığında kaleye direkt inen bir santrfor olması.
1.81 boyundaki 29 yaşındaki Jaziri bu transfer gerçekleşirse kariyerinde ilk kez Afrika dışına çıkacak.
HOCASI JAZİRİ'YE KIZGIN
Bu arada Tunus'un El Ahram gazetesi flaş bir haber yayınladı.
Zamalek teknik direktörü Jesualdo Ferreira'nın çok kızgın olduğu belirtildi.
Tunus, Dünya Kupasına uzun süre önce veda etmesine rağmen Jaziri'nin takıma geç katılması neden olarak gösterildi.
Pazar günü oynanacak Pyramids maçında forma vermeyi düşünmediği söylendi.