Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki golcüyü gündemine aldığı ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 08:58
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ve oynadığı pek çok hazırlık maçıyla hazırlanan Fenerbahçe, turnuva sonrası ilk resmi maçına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Fenerbahçe, rakibini Michy Batshuayi (2) ve Joshua King'in golleriyle 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

İstanbulspor'un tek golüyse Jetmir Topalli'den geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertlilerde İstanbulspor ile oynanan maçın ardından gözler Spor Toto Süper Lig'de çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

İlk 14 haftayı topladığı 29 puanla lider geçen Fenerbahçe, 15. haftadaki dev maçta Trabzonspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

İstanbulspor galibiyetiyle Trabzonspor maçı öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, stoper bölgesiyle birlikte hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Kanarya, Joao Pedro'nun Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

YUSUF BARASI'YE KANCA!

Kanarya'nın AZ Alkmaar'da forma giyen Yusuf Barasi'ye kanca attığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

19 yaşındaki forvetin kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Genç takımlarda Türkiye formasını giyen Yusuf için pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

O da sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

YUSUF BARASI KİMDİR?

Yusuf Barasi, 31 Mart 2003 tarihinde Hollanda'nın Alkmaar kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Futbola VV Kolping Boys altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, 2014 yılında AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Sene başında AZ Alkmaar'da A takıma yükselen Yusuf, bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Türkiye U21 Milli Takımı ile de 8 maça çıkan ve 1 gol atan Yusuf Barasi'nin güncel piyasa değeri ise 650 bin Euro.

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