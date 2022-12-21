TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye 19'lük golcü! Gelmeye sıcak bakıyor

Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ve oynadığı pek çok hazırlık maçıyla hazırlanan Fenerbahçe, turnuva sonrası ilk resmi maçına çıktı.
Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ve oynadığı pek çok hazırlık maçıyla hazırlanan Fenerbahçe, turnuva sonrası ilk resmi maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, rakibini Michy Batshuayi (2) ve Joshua King'in golleriyle 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
İstanbulspor'un tek golüyse Jetmir Topalli'den geldi.
Sarı-lacivertlilerde İstanbulspor ile oynanan maçın ardından gözler Spor Toto Süper Lig'de çevrildi.
İlk 14 haftayı topladığı 29 puanla lider geçen Fenerbahçe, 15. haftadaki dev maçta Trabzonspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
İstanbulspor galibiyetiyle Trabzonspor maçı öncesi moral depolayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin, stoper bölgesiyle birlikte hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.
Kanarya, Joao Pedro'nun Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ciddi bir sakatlık sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
YUSUF BARASI'YE KANCA!
Kanarya'nın AZ Alkmaar'da forma giyen Yusuf Barasi'ye kanca attığı belirtildi.
19 yaşındaki forvetin kulübüyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Genç takımlarda Türkiye formasını giyen Yusuf için pazarlıklar kısa süre içinde başlayacak.
O da sarı-lacivertlilere sıcak bakıyor.
YUSUF BARASI KİMDİR?
Yusuf Barasi, 31 Mart 2003 tarihinde Hollanda'nın Alkmaar kentinde dünyaya geldi.
Futbola VV Kolping Boys altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, 2014 yılında AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.
Sene başında AZ Alkmaar'da A takıma yükselen Yusuf, bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye U21 Milli Takımı ile de 8 maça çıkan ve 1 gol atan Yusuf Barasi'nin güncel piyasa değeri ise 650 bin Euro.