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Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile masaya oturuyor. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında yeni mukavele imzalamayı hedeflediği milli kaleciye önereceği sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 13:06
Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Sözleşmesi bitecek isimlerden olan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

24 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Takımda kalacağı konuşulsa da Altay'ın ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Milli eldivenle Inter ve Napoli'nin ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

JESUS KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus, Altay'ın Fenerbahçe için önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Jesus'un olumlu raporu ve Altay'ın performansı sonrası yönetim de harekete geçiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kurmaylar, takım kaptanıyla yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Yönetim, devre arasında sözleşme uzatmak için Altay'ı masaya çağıracak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

5 YILLIK SÖZLEŞME

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki eldivene 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

2019/2020 sezonunda MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay, hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin kalesini koruyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 125 maça çıkan yıldız eldiven, 140 gol yerken 39 maçtaysa kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Portekizli teknik adam, "Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemem" derken, başarılı kalecinin takımda takımda tutulmasını istedi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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