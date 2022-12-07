Fenerbahçe'de Altay Bayındır operasyonu! Sözleşme süresi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı.
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak konusu olmuştu.
Sözleşmesi bitecek isimlerden olan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor.
24 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Takımda kalacağı konuşulsa da Altay'ın ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyor.
Milli eldivenle Inter ve Napoli'nin ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
JESUS KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Jorge Jesus, Altay'ın Fenerbahçe için önemli bir rol oynadığını söyledi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Jesus'un olumlu raporu ve Altay'ın performansı sonrası yönetim de harekete geçiyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, takım kaptanıyla yeni sözleşme yapmayı planlıyor.
Yönetim, devre arasında sözleşme uzatmak için Altay'ı masaya çağıracak.
5 YILLIK SÖZLEŞME
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki eldivene 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi hedefliyor.
2019/2020 sezonunda MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay, hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin kalesini koruyor.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 125 maça çıkan yıldız eldiven, 140 gol yerken 39 maçtaysa kalesini gole kapattı.
Portekizli teknik adam, "Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemem" derken, başarılı kalecinin takımda takımda tutulmasını istedi.
Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.