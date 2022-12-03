Luan Peres idmana çıktı

Uzun süredir sakat olan Luan Peres, tedavisi sonrası bireysel antrenmanlar yapıyordu. Brezilyalı savunma oyuncusu dünkü antrenmanın ilk bölümünde takıma katıldı. Onun dönüşü teknik direktör Jorge Jesus'u da sevindirdi. Savunmada sayıca eksik olan Kanarya'da Portekizli hocanın eli bir nebze de olsa rahatladı. Peres'in toparlanması ve yeniden oynayacak duruma gelmesi için en az 2 haftaya daha ihtiyaç duyduğu belirtildi.
Uzun süredir sakat olan Luan Peres, tedavisi sonrası bireysel antrenmanlar yapıyordu. Brezilyalı savunma oyuncusu dünkü antrenmanın ilk bölümünde takıma katıldı. Onun dönüşü teknik direktör Jorge Jesus'u da sevindirdi. Savunmada sayıca eksik olan Kanarya'da Portekizli hocanın eli bir nebze de olsa rahatladı. Peres'in toparlanması ve yeniden oynayacak duruma gelmesi için en az 2 haftaya daha ihtiyaç duyduğu belirtildi.