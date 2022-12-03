Haberler Fenerbahçe Luan Peres idmana çıktı

Luan Peres idmana çıktı

Uzun süredir sakat olan Luan Peres, tedavisi sonrası bireysel antrenmanlar yapıyordu. Brezilyalı savunma oyuncusu dünkü antrenmanın ilk bölümünde takıma katıldı. Onun dönüşü teknik direktör Jorge Jesus'u da sevindirdi. Savunmada sayıca eksik olan Kanarya'da Portekizli hocanın eli bir nebze de olsa rahatladı. Peres'in toparlanması ve yeniden oynayacak duruma gelmesi için en az 2 haftaya daha ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Luan Peres idmana çıktı
Uzun süredir sakat olan Luan Peres, tedavisi sonrası bireysel antrenmanlar yapıyordu. Brezilyalı savunma oyuncusu dünkü antrenmanın ilk bölümünde takıma katıldı. Onun dönüşü teknik direktör Jorge Jesus'u da sevindirdi. Savunmada sayıca eksik olan Kanarya'da Portekizli hocanın eli bir nebze de olsa rahatladı. Peres'in toparlanması ve yeniden oynayacak duruma gelmesi için en az 2 haftaya daha ihtiyaç duyduğu belirtildi.
DİĞER
Aras Bulut İynemli hakkındaki gerçeği duyanların ağızları açık kaldı! Öyle bir mesleği elinin tersiyle itmiş ki...
GQ'nun her yıl düzenlediği “Men Of The Year” etkinliğinde ünlüler geçidi
Muslera çılgına döndü! Hakemin üzerine yürüdü
Beşiktaş'tan ortaya sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino!
Fenerbahçe'den stoper hamlesi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı tarihi netleşti
Casper Nirvana AIO Bilgisayarlar Maliyet ve Alan Tasarrufu Sağlıyor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! Fenerbahçe'de favori Samet plase Nino! 01:14
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:12
Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! Dimitris Itoudis'ten F.Bahçe taraftarına teşekkür! 01:09
Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! Aslan'da sol bek transferinde 4 aday! 00:19
Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko'nun serisi sona erdi! 00:19
Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı 00:19
Daha Eski
F.Bahçe'ye Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor F.Bahçe'ye Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor 00:18
Fransa'da gündem Miguel Crespo! Fransa'da gündem Miguel Crespo! 00:18
Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?" Saiss Dünya Kupası'nda şov yaptı! "Sana ne olmuş?" 00:17
Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! Dursun Özbek'ten şampiyonluk cevabı! 00:17
F.Bahçe'ye Luan Peres müjdesi! F.Bahçe'ye Luan Peres müjdesi! 00:16
G.Saray açıkladı! İşte Icardi'nin son durumu G.Saray açıkladı! İşte Icardi'nin son durumu 00:16