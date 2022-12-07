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Alanyaspor Fenerbahçe: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig ekipleri hazırlıklarına devam ediyor. Verilen arada Alanyaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçta Fenerbahçe rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 20:59 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 21:16
Alanyaspor Fenerbahçe: 2-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda verilen arada Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'yi hazırlık maçında konuk etti. Fenerbahçe sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk bölümünü Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Lincoln Henrique ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe, farkı 4'e çıkardı. 78. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun serbest vuruştan ve 90. dakikada Candeias'ın golleriyle skor 4-2 oldu. Müsabaka Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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