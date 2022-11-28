Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Sarı-lacivertliler, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.
Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.
Hedefteki isim ise Matheuzinho.
Sarı-lacivertliler, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.
Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.
Hedefteki isim ise Matheuzinho.
Brezilya basınının geçen hafta yazdığı isimle ilgili Fenerbahçe bir süredir çalışıyordu.
Scout ekibi raporunu tamamladı, hem Jesus'a hem de yönetime iletti.
İyi referanslar da gelince Kanarya, Metheuzinho için harekat başlatma kararı aldı.
Fenerbahçe, 2.7 milyon euro'luk bir bedelle Flamengo'nun kapısını çalacak.
Corinthians'tan ayrıldıktan sonra Flamengo'nun yolunu tutan sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira'nın da bu transfere engel olmayacağı belirtildi.
Pereira konuyu kulüplerin anlaşmasına bıraktı.
İYİ BİR ASİSTÇİ
Matheuzinho, Flamengo kariyerinde 120 maça çıktı.
4 defa fileleri sarstı.
14 asist yaptı.
Kafası hep yukarda bir bek olan 22 yaşındaki oyuncu bu sayede arkadaşlarını sürekli besliyor.
22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Matheuzinho'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.