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Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Son dakika spor haberi: Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transferde gözünü yeniden Brezilya pazarına çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı Flamengo'da forma giyen Matheuzinho bir süredir yakın takibe alınmıştı. Scout raporları da onaylayınca sarı-lacivertliler harekat başlattı. Kanarya, Flamengo’nun kapısına dayanacak. İşte yapılacak teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Sarı-lacivertliler, sağ bek arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Bright Osayi Samuel'i daha ileride kullanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus geriye adam istedi.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Hedefteki isim ise Matheuzinho.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Brezilya basınının geçen hafta yazdığı isimle ilgili Fenerbahçe bir süredir çalışıyordu.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Scout ekibi raporunu tamamladı, hem Jesus'a hem de yönetime iletti.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

İyi referanslar da gelince Kanarya, Metheuzinho için harekat başlatma kararı aldı.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Fenerbahçe, 2.7 milyon euro'luk bir bedelle Flamengo'nun kapısını çalacak.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Corinthians'tan ayrıldıktan sonra Flamengo'nun yolunu tutan sarı-lacivertlilerin eski hocası Vitor Pereira'nın da bu transfere engel olmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Pereira konuyu kulüplerin anlaşmasına bıraktı.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

İYİ BİR ASİSTÇİ
Matheuzinho, Flamengo kariyerinde 120 maça çıktı.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

4 defa fileleri sarstı.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

14 asist yaptı.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Kafası hep yukarda bir bek olan 22 yaşındaki oyuncu bu sayede arkadaşlarını sürekli besliyor.

Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.


Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Pereira zorluk çıkarmayacak

Matheuzinho'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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