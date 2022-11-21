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İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın'dan Jorge Jesus ve Seferovic sözleri!

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, Dünya Kupası'na iyi hazırlandıklarını söyledi. Yakın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgiliyse, "Fenerbahçe'nin bende özel bir yeri var. 2 senemi geçirdim. Jorge Jesus çok özel bir teknik adam." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:54
İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın'dan Jorge Jesus ve Seferovic sözleri!

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda yer alan İsviçre Milli Takımı'nda teknik direktör Murat Yakın, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir grupta yer aldıklarını söyleyen Murat Yakın, "Dünya Kupası elemelerinde gayet iyiydik. Maçtan maça bakacağız çünkü her maç bizim için bir final gibi geçecek. İyi yerleri hedefliyoruz. Brezilya, Sırbistan ve Kamerun maçlarımız var. Zorlu bir gruptayız ama en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'le ilgili değerlendirmelerde bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "İsviçre Milli Takımı olarak Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazırız. Seferovic'i kadroya davet ettik. Onunla geçen hafta görüştüm. 'Durumun nasıl?' diye sordum. Hiçbir problemi olmadığını ve oynamaya hazır olduğunu söyledi. Sağlık durumu da iyi. Kupa maçlarında Galatasaray'da oynadı, gol de attı. Biz de davet etmek istedik. Ona ihtiyacımız var. Seferovic iyi bir forvet oyuncusu. Gol yollarında ona güveniyoruz." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili düşüncelerini aktaran Murat Yakın, "Fenerbahçe'de top oynamış biri olarak Fenerbahçe'nin bende özel bir yeri var. 2 senemi geçirdim. Jorge Jesus çok iyi özel bir teknik adam. İyi transferler de yaptılar. Antrenör değişikliğinin olumlu yansıdığını görüyorum Fenerbahçe'ye. Çok gol atıyorlar. Arda Güler gibi genç oyuncular için sabır lazım. Anahtar kelime kesinlikle o. Çok çalışmak gerekiyor. Her antrenör bu tarz oyuncuların takımında olmasını ister" ifadelerini kullandı.

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