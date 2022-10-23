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Mahmut stoperde

Emre Belözoğlu, cezalı Youssouf Ndayishimiye'nin yokluğunda stoperde Mahmut Tekdemir'e şans verdi. Asıl mevkisi orta saha olan Mahmut Tekdemir, Leo Duarte ile birlikte Fenerbahçe karşısında savunmada görev yaptı. Beklenti bu mevkide Epureanu'nun oynamasıydı. Moldovalı oyuncu yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Mahmut stoperde
Emre Belözoğlu, cezalı Youssouf Ndayishimiye'nin yokluğunda stoperde Mahmut Tekdemir'e şans verdi. Asıl mevkisi orta saha olan Mahmut Tekdemir, Leo Duarte ile birlikte Fenerbahçe karşısında savunmada görev yaptı. Beklenti bu mevkide Epureanu'nun oynamasıydı. Moldovalı oyuncu yedekler arasında yer aldı.
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