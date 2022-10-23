Ülker Stadı yine kapalı gişe

Fenerbahçel, taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı. Ülker Stadı tıklım tıklım doldu. Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularına destek oldu. Doksan dakika boyunca hiç susmadan tezahürat yaparak.
Fenerbahçel,taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı. Ülker Stadı tıklım tıklım doldu. Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularına destek oldu. Doksan dakika boyunca hiç susmadan tezahürat yaparak.