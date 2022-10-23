Çok isteyen kazandı

İki ayrı tarzda futbol oynayan takım... Dün çok iyi mücadele ettiler. F.Bahçe, hücum presi iyi yapıyor, kaptığı toplarla hücum ediyor. Başakşehir de pres yapıyor ama hücum preste fazla yoklar. Rakibi çekip öyle mücadele ediyorlar. Hücum presi az yapıyorlar.

Çok keyifli maç izledik. Jesus, üst üste değişiklikler yapınca F.Bahçe tempoyu arttırdı. O arada presi de artırınca golü buldular.

Trabzon'un attığı golle F.Bahçe'nin attığı gol hemen hemen birbirinin kopyası. İkisi de çok çok güzel.

F.Bahçe-Başakşehir maçı az gollü olmasına rağmen seyri güzel bir maç oldu.

Başakşehir son 20 dakikada hücum gücünü azalttı. Ama F.Bahçe tam tersi ısrarla oyuna asıldı. Nitekim semeresini gördüler.

Bu 6 puanlık bir maç. Berabere bitse iki takımın da rakipleri keyiflenecek.

Bu yazıyı yazarken dakika 89'u gösteriyordu. Ama Başakşehir baskı yapmasına rağmen bu kez F.Bahçe iyi defans yapmaya başladı.

Belki F.Bahçe'nin golü erken gelseydi başka hikayeler olabilirdi.

Ama Başakşehir için bu kadar dar vakitte gol atma şansı bayağı azaldı.

Hakem Zorbay Küçük oynatmak istedi, az hata yaptı. Ama en büyük hatası oyunun içine çok fazla girmesi. Futbolcuların görüş alanlarını kapatıyor.

Penaltı istenilen pozisyonda, top Ömer Ali'nin eline mi çarpıyor?

Yoksa Ömer Ali topa doğru kolunu mu açıyor? Bana ilk görüntüde biraz kolunu açıyor gibi geldi. Bu ne demektir? Top geçmesin.