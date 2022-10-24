Başrolde Ali Palayıbık

Türkiye'de bu hakem alemini toparlayamazsınız ve düzeltemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hakem aleminde içerde büyük atışmalar var. Büyük tartışmalar var. Türkiye'de hakem alemi olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda. Bu sahadaki maçlara da tesir ediyor. Ama maalesef bunların başına gelen federasyonlar bu işi çözemediler; bir tek Hasan Doğan çözdü. Yoksa biz hep böyle yazarız konuşuruz maçlar oynanır ve maçları hakemler belirlerler.

Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makinadan... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan muzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli.

Ama maalesef Türkiye'de böyle.

Dün Sacha Boey atıldı. Pozisyonda Muslera da sarı kart gördü; o da atılabilirdi ama atmaya gücü yetmedi Ali Palabıyık'ın. Galatasaraylı oyuncuyu attıktan sonra bu sefer Galatasaray lehine faulleri çalmaya başladı. Half time'da ne oldu?

Yabancı teknik adamın herhalde kulağını büktüler ki sarı kartlı iki oyuncusunu oyundan aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Rakipten korkmuyorsunuz hakemlerden korkuyorsunuz...

Maçı yazsak ne olur, bu maçlar oynansa ne olur! Evvelsi gün bir maç seyrettik; Fenerbahçe-Başakşehir maçı. Her şey güzeldi, futbol da güzeldi. Dün gece saçma sapan bir maç ve kahramanı Ali Palabıyık ama Ali Palabıyık değil şu anda MHK'nın başında kim varsa o... Ama Sabri Çelik sağda solda konuşmasın. Bazı şeylerden benim haberim yok diye...

Bakınız önceki günkü maç iyi geçti diyoruz; bir penaltı pozisyonu var Fenerbahçe'nin lehine... Hadi hakem atladı. VAR nasıl atladı? Onu merak ediyorum veya o VAR'da kimin adamı var onu merak ediyorum!

Bir araştırın bakalım çok şey bulursunuz. Peki o maç 0-0 bitseydi ne olurdu?

Vallahi kardeşim maalesef Türkiye'deki hakem sistemi ve hakemleri bunlar. Bir operasyon yapıldı, yarım bırakıldı. Bu operasyondan sonra Galatasaray Başkanı o hakemlerden birine santrada çiçek verdi. Onun için kimse ağlamasın.