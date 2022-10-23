Ferdi’den süper performans

Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşısında 3-4- 3'ün sağında görev yaptı. Genç oyuncu, başarılı bir performans gösterdi. Savunmada az açık veren Ferdi, hücuma da katkı verdi. 3 top kapma ve 1 uzaklaştırmayla oynarken; girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Taraftarlar, gösterdiği mücadeleye alkışlarla destek verdi.
Fenerbahçe'ninjokeri Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşısında 3-4- 3'ün sağında görev yaptı. Genç oyuncu, başarılı bir performans gösterdi. Savunmada az açık veren Ferdi, hücuma da katkı verdi. 3 top kapma ve 1 uzaklaştırmayla oynarken; girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Taraftarlar, gösterdiği mücadeleye alkışlarla destek verdi.