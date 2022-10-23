Haberler Fenerbahçe Ferdi’den süper performans

Ferdi’den süper performans

Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşısında 3-4- 3'ün sağında görev yaptı. Genç oyuncu, başarılı bir performans gösterdi. Savunmada az açık veren Ferdi, hücuma da katkı verdi. 3 top kapma ve 1 uzaklaştırmayla oynarken; girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Taraftarlar, gösterdiği mücadeleye alkışlarla destek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Ferdi’den süper performans
Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir karşısında 3-4- 3'ün sağında görev yaptı. Genç oyuncu, başarılı bir performans gösterdi. Savunmada az açık veren Ferdi, hücuma da katkı verdi. 3 top kapma ve 1 uzaklaştırmayla oynarken; girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Taraftarlar, gösterdiği mücadeleye alkışlarla destek verdi.
DİĞER
Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…
Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğü iddia edilmişti! Ebru Şallı çok net konuştu: Şiddet beni çok yaralıyor
G.Saray çıkış arıyor! İşte Buruk'un Alanya maçı 11'i
Ismael'in yeni umudu Cenk Tosun!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Zorbay Küçük yorumu: En büyük hatası...
Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi'
23 Ekim Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Çılgın Sayısal sonuçları (22 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya tam gaz: 93-58 Kanarya tam gaz: 93-58 00:27
Toroğlu'dan Zorbay Küçük yorumu: En büyük hatası... Toroğlu'dan Zorbay Küçük yorumu: En büyük hatası... 00:25
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! 00:09
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 00:09
Daha Eski
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 00:09
Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi' Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! 'Penaltıyı görmedi' 00:02
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 23:56
Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! 23:56
Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor 23:46
Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor 23:46